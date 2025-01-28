росія повідомляє про атаку українських дронів на Смоленськ

росія заявила про ранкову атаку міста Смоленськ (рф) українськими безпілотниками. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канали міністерства оборони росії та губернатора Смоленської області Василія Анохіна.

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За інформацією оборонного відомства рф, у вівторок, 28 січня, з 06:50 ранку (за місцевим часом) п'ять українських дронів атакували Смоленську область.

"Постраждалих та руйнувань на землі немає. Фахівці оперативних служб працюють на місцях падіння уламків", - написав в своєму Telegram губернатор Смоленської області Василій Анохін.

Нагадаємо

Рязанський нафтопереробний завод зупинив переробку нафти через пошкодження обладнання після атаки українських дронів. На підприємстві пошкоджено залізничну естакаду та установку гідроочищення.

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