Россия снова атаковала Днепр и повредила многоэтажку
Киев • УНН
Российские войска нанесли очередной удар по Днепру, повредив многоэтажный дом. Мэр Филатов заявил об использовании кассетных боеприпасов во время ночного вражеского обстрела.
россия снова атаковала Днепр, повредив многоэтажку, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
россияне снова нанесли удар по Днепру. Поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется
Дополнение
Это произошло после того, как россия атаковала Днепр во время ночной массированной атаки на Украину, убив в городе 12 человек.
Как сообщал мэр Днепра Борис Филатов, россияне били по Днепру кассетными боеприпасами. "Просто посмотрите себе под ноги. Весь асфальт побит. Это - кассетный боеприпас. Они намеренно бьют кассетами, чтобы было больше жертв среди гражданских, полиции, спасателей и коммунальных служб", - написал Филатов в соцсетях.