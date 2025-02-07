россия распространяет фейки о "плане Трампа" по завершению войны в Украине - ЦПД

российские спецслужбы активно распространяют дезинформацию о плане президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Детали

По его словам, одним из направлений российской информационной войны являются попытки запутать ситуацию вокруг возможных мирных переговоров и "плана Трампа".

... у россиян есть ресурсы на войну в течение всего 2025 года, и они пытаются играть в такую игру переговоров, но выдвигают разного рода условия, сливают определенного рода планы, которые называют "планами Трампа". Это сливы опять же нереалистичных пунктов, которые не соответствуют действительности, потому что самого плана, все четко сказано было, и в частности, и президентом, что самого плана пока нет. Соответственно, этот план будет представлен исключительно при встрече, при разговорах на высшем уровне. И Кит Келлог сказал, что план будет представлен лично Трампом. Но в СМИ идут сливы, и сливы очень часто россияне используют, в том числе западные СМИ