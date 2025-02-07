россия распространяет фейки о "плане Трампа" по завершению войны в Украине - ЦПД
Киев • УНН
Руководитель ЦПД сообщил об активном распространении россиянами дезинформации о несуществующем плане Трампа по завершению войны. рф также пытается дестабилизировать ситуацию в Украине через соцсети.
российские спецслужбы активно распространяют дезинформацию о плане президента США Дональда Трампа по завершению войны в Украине. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.
Детали
По его словам, одним из направлений российской информационной войны являются попытки запутать ситуацию вокруг возможных мирных переговоров и "плана Трампа".
... у россиян есть ресурсы на войну в течение всего 2025 года, и они пытаются играть в такую игру переговоров, но выдвигают разного рода условия, сливают определенного рода планы, которые называют "планами Трампа". Это сливы опять же нереалистичных пунктов, которые не соответствуют действительности, потому что самого плана, все четко сказано было, и в частности, и президентом, что самого плана пока нет. Соответственно, этот план будет представлен исключительно при встрече, при разговорах на высшем уровне. И Кит Келлог сказал, что план будет представлен лично Трампом. Но в СМИ идут сливы, и сливы очень часто россияне используют, в том числе западные СМИ
Впрочем, как отметил Коваленко, тактика не нова - во время Минских переговоров москва уже использовала подобные приемы.
"Они сливают разного рода пункты плана, пытаются это разгонять как конспирологию и вызывать определенное недовольство внутри или украинского общества, или запутывать команду, в том числе Трампа. Могут влиять где-то эмоционально на группы, которые между собой в команде Трампа держат разные взгляды на решение вопроса", - указал эксперт.
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Кроме того, по словам Коваленко, российские спецслужбы активно пытаются сорвать мобилизацию в Украине и посеять внутренний раскол между военными и гражданскими.
Также, россияне пытаются усилить дестабилизирующие действия внутри Украины. Одним из ключевых направлений является формирование "лидеров мнений" - украинцев за рубежом, которые сбежали из страны и сейчас работают на российские нарративы. Их заявления активно раскручиваются в TikTok и соцсетях, чтобы провоцировать конфликты в украинском обществе.