росія поширює фейки про "план Трампа" щодо завершення війни в Україні - ЦПД

російські спецслужби активно поширюють дезінформацію про план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

З його слів, одним з напрямків російської інформаційної війни є спроби заплутати ситуацію навколо можливих мирних переговорів та "плану Трампа".

... у росіян є ресурси на війну протягом всього 2025 року, і вони намагаються грати в таку гру перемовин, але висувають різного роду умови, зливають певного роду плани, які називають "планами Трампа". Це зливи знову ж таки нереалістичних пунктів, які не відповідають дійсності, бо самого плану, усе чітко сказано було, і зокрема, і президентом, що самого плану поки немає. Відповідно, цей план буде представлений виключно при зустрічі, при розмовах на вищому рівні. І Кіт Келлог сказав, що план буде представлений особисто Трампом. Але в ЗМІ ідуть зливи, і зливи дуже часто росіяни використовують в тому числі західні ЗМІ - пояснив керівник ЦПД.

Утім, як зазначив Коваленко, тактика не нова – під час Мінських перемовин москва вже використовувала подібні прийоми.

"Вони зливають різного роду пункти плану, намагаються це розганяти як конспірологію і викликати певне невдоволення всередині або українського суспільства, або заплутувати команду, у тому числі Трампа. Можуть впливати десь емоційно на групи, які між собою в команді Трампа тримають різні погляди на вирішення питання", - вказав експерт.

Спецслужби рф вербують українську молодь обіцянками легких грошей - ЦПД

Окрім того, за словами Коваленка, російські спецслужби активно намагаються зірвати мобілізацію в Україні та посіяти внутрішній розкол між військовими і цивільними.

Також, росіяни намагаються посилити дестабілізаційні дії всередині України. Одним із ключових напрямків є формування "лідерів думок" - українців за кордоном, які втекли з країни та зараз працюють на російські наративи. Їхні заяви активно розкручуються у TikTok та соцмережах, щоб провокувати конфлікти в українському суспільстві.