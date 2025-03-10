россия предпринимает все более явные попытки дестабилизировать Молдову - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции заявил о растущих попытках россии дестабилизировать Молдову. Макрон отметил регулярные нарушения воздушного пространства страны российскими беспилотниками и атаки на демократические институты.
Молдова сталкивается со все более явными попытками россии дестабилизировать страну. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на Skynews.
Президент Франции встречается со своей молдавской коллегой Майей Санду, чья страна граничит с Украиной и хочет вступить в Европейский союз к 2030 году.
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"Молдова, чье воздушное пространство регулярно нарушается российскими беспилотниками и ракетами, также вынуждена бороться со все более открытыми попытками россии дестабилизировать, направленными, в частности, против демократических институтов вашей страны", — заявил он на пресс-конференции в Париже.
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