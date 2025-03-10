росія робить все більш явні спроби дестабілізувати Молдову - Макрон

Молдова стикається з дедалі більш явними спробами росії дестабілізувати країну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН з посиланням на Skynews.

Президент Франції зустрічається зі своєю молдавською колегою Майєю Санду, чия країна межує з Україною і хоче вступити до Європейського союзу до 2030 року.

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"Молдова, чий повітряний простір регулярно порушується російськими безпілотниками та ракетами, також змушена боротися з дедалі більш відкритими спробами росії дестабілізувати, спрямованими, зокрема, проти демократичних інститутів вашої країни", — заявив він на прес-конференції в Парижі.

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