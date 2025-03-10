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росія робить все більш явні спроби дестабілізувати Молдову - Макрон

Київ • УНН

 • 21305 перегляди

Президент Франції заявив про зростаючі спроби росії дестабілізувати Молдову. Макрон відзначив регулярні порушення повітряного простору країни російськими безпілотниками та атаки на демократичні інститути.

росія робить все більш явні спроби дестабілізувати Молдову - Макрон

Молдова стикається з дедалі більш явними спробами росії дестабілізувати країну. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН з посиланням на Skynews.

Президент Франції зустрічається зі своєю молдавською колегою Майєю Санду, чия країна межує з Україною і хоче вступити до Європейського союзу до 2030 року.

Рейтинг Макрона різко зріс на тлі його позиції щодо підтримки України08.03.2025, 13:35 • 13771 перегляд

"Молдова, чий повітряний простір регулярно порушується російськими безпілотниками та ракетами, також змушена боротися з дедалі більш відкритими спробами росії дестабілізувати, спрямованими, зокрема, проти демократичних інститутів вашої країни", — заявив він на прес-конференції в Парижі.

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Антоніна Туманова

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