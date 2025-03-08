Рейтинг Макрона різко зріс на тлі його позиції щодо підтримки України

Рейтинг схвалення президента Франції Еммануеля Макрона піднявся до найвищого рівня з червня, на тлі того, як французький лідер наполягає на європейських зусиллях щодо підтримки України, з посиланням на дані опитування Ifop для Ouest-France повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Згідно з опублікованим у п’ятницю опитуванням, його популярність зросла до 31% у березні, що на сім пунктів більше, ніж у попередньому місяці, і майже на рівні, як перед торішніми достроковими парламентськими виборами. Натомість схвалення прем’єр-міністра країни Франсуа Байру впало на п’ять пунктів до 34%.

Поліпшення позицій Макрона сталося після того, як він поставив себе в центр європейських зусиль, спрямованих на збільшення витрат на оборону та надання підтримки Україні перед обличчям відходу США. Французький лідер запропонував почати переговори про використання потенціалу ядерної зброї країни для захисту союзників на континенті.

Опитування також показало, що 53% респондентів стурбовані міжнародними справами, пов’язаними з Україною, а 84% сказали, що мир не може бути досягнутий без участі країни, яка охоплена війною.

Згідно з опитуванням Ifop серед 1500 дорослих, задоволеність Макроном серед виборців похилого віку, пенсіонерів і білих комірців, як правило, серед його найсильніших прихильників, зросла на двозначні пункти.

Його популярність постраждала після того, як він призначив дострокові вибори минулого літа, які спричинили глибокий розкол у Національній асамблеї (парламенті) Франції. Один уряд уже впав, а адміністрація Байру також слабка, пише видання.

Опитування Ifop проводилося онлайн і по телефону 6-7 березня з похибкою від 1,1 до 2,5 балів.

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