$44.080.0650.580.09
ukenru
07:54 • 4096 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
2м/с
63%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Ольга Фреймут
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
Financial Times

россия получила за 4 года войны опыт, опасный для остального мира - Зеленский

Киев • УНН

 • 1746 просмотра

рф получила опыт длительной войны и новые технологии для влияния на Ближний Восток и Европу. Остановка агрессора поможет предотвратить другие конфликты, отметил Президент Украины.

россия получила за 4 года войны опыт, опасный для остального мира - Зеленский

За 4 года полномасштабного вторжения в Украину россия приобрела значительный опыт: знания о поле боя, новые технологии, опыт длительной наземной войны и военно-промышленную базу. Об этом в интервью i24NEWS и Jerusalem Post заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

Глава государства подчеркнул - он всегда отмечал, что это будет иметь влияние на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и т.д.

Потому что россия имеет интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником бывшего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них есть общие интересы с Северной Кореей - они союзники. У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза

- заявил Зеленский.

Он добавил: даже находясь под ударами, иранский режим бьет в ответ.

Страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки. Именно это я пытаюсь донести: остановить россию означает остановить много разных войн

- отметил Президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится угроз Ирана, которые звучат на фоне обвинений Тегерана в якобы поддержке Израиля.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира