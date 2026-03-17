россия получила за 4 года войны опыт, опасный для остального мира - Зеленский

За 4 года полномасштабного вторжения в Украину россия приобрела значительный опыт: знания о поле боя, новые технологии, опыт длительной наземной войны и военно-промышленную базу. Об этом в интервью i24NEWS и Jerusalem Post заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Глава государства подчеркнул - он всегда отмечал, что это будет иметь влияние на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и т.д.

Потому что россия имеет интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником бывшего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них есть общие интересы с Северной Кореей - они союзники. У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза

Он добавил: даже находясь под ударами, иранский режим бьет в ответ.

Страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки. Именно это я пытаюсь донести: остановить россию означает остановить много разных войн