росія здобула за 4 роки війни досвід, небезпечний для решти світу - Зеленський
Київ • УНН
рф отримала досвід тривалої війни та нові технології для впливу на Близький Схід і Європу. Зупинка агресора допоможе запобігти іншим конфліктам, зазначив Президент України.
росія за 4 роки повномасштабного вторгнення в Україну набула значного досвіду: знання про поле бою, нові технології, досвід тривалої наземної війни та військово-промислову базу. Про це в інтерв’ю i24NEWS та Jerusalem Post заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Глава держави підкреслив - він завжди наголошував, що це матиме вплив на інші регіони: Африку, Близький Схід, Європу тощо.
Тому що росія має інтереси на Близькому Сході. Вона була союзником колишнього сирійського режиму і залишається союзником нинішнього іранського режиму. Вони мають спільні інтереси з Північною Кореєю - вони союзники. Вони мають інтереси у Європі, зокрема підрив єдності Європейського Союзу
Він додав: навіть перебуваючи під ударами, іранський режим б’є у відповідь.
Країни Близького Сходу не повністю готові відбивати такі масовані атаки. Саме це я намагаюся донести: зупинити росію означає зупинити багато різних воєн
