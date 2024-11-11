россия подняла в небо 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 121811 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 152817 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 165852 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 168127 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 204107 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 129079 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 127741 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121405 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 178109 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия подняла в небо 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

россия подняла в небо 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Киев  •  УНН

04:31 • 5998 просмотра

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Утром 11 ноября оккупанты подняли в воздух 8 самолетов Ту-95МС, которые направляются к Каспийскому морю. Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Утром, 11 ноября, российские войска подняли в небо 8 бортов самолетов Ту-95. Они летят в направлении Каспийского моря. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Зафиксировано в воздухе 8х бортов Ту-95МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийское море,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что об изменении обстановки сообщат дополнительно. Также в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома11 ноября 2024, 01:25 • 11760 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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