россия подняла в небо 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Утром, 11 ноября, российские войска подняли в небо 8 бортов самолетов Ту-95. Они летят в направлении Каспийского моря. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.

Зафиксировано в воздухе 8х бортов Ту-95МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийское море, - говорится в сообщении.

Отмечается, что об изменении обстановки сообщат дополнительно. Также в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

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