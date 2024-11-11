россия подняла в небо 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
Киев • УНН
Утром 11 ноября оккупанты подняли в воздух 8 самолетов Ту-95МС, которые направляются к Каспийскому морю. Воздушные силы ВСУ призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Утром, 11 ноября, российские войска подняли в небо 8 бортов самолетов Ту-95. Они летят в направлении Каспийского моря. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, пишет УНН.
Зафиксировано в воздухе 8х бортов Ту-95МС, курс в направлении пусковых рубежей Каспийское море,
Отмечается, что об изменении обстановки сообщат дополнительно. Также в Воздушных силах ВСУ призвали украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
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