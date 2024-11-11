Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома
Киев • УНН
российские оккупанты совершили атаку дронами по Николаеву, в результате чего повреждены жилые дома. На месте работают соответствующие службы, есть возгорания в домах.
Вследствие вражеской атаки рф в Николаеве возникли пожары в домах, есть повреждения в жилой застройке. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.
Детали
Виталий Ким сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе. И добавил, что все соответствующие службы на местах.
В свою очередь мэр города Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами: «Есть повреждения в жилой застройке».
Атака рф привела к отключениям света в Николаевской области6 ноября 2024, 07:44 • 24326 просмотров