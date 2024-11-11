Оккупанты атаковали Николаев дронами: есть попадания в жилые дома

Вследствие вражеской атаки рф в Николаеве возникли пожары в домах, есть повреждения в жилой застройке. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, мэр города Александр Сенкевич, пишет УНН.

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Виталий Ким сообщил, что есть пожары в жилых домах в городе. И добавил, что все соответствующие службы на местах.

В свою очередь мэр города Сенкевич отметил, что россияне в очередной раз атаковали Николаев дронами: «Есть повреждения в жилой застройке».

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