Facebook

"Россия пытается ударить блэкаутом" – Зеленский о разрушениях и жертвах ночного обстрела Украины

Киев • УНН

 • 1268 просмотра

"Россия пытается ударить блэкаутом" – Зеленский о разрушениях и жертвах ночного обстрела Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о последствиях российских ударов по нескольким регионам страны. И заявил, что накануне зимы россияне снова пытаются создать блэкаут для украинцев. Об этом пишет УНН

Детали

По словам главы государства, больше всего пострадали Киев, Киевская область и Запорожье. Большинство пораженных объектов – гражданские дома, а в общей сложности пострадали более 80 человек, четверо погибли, среди них – ребенок.

Сегодня весь день после российского удара продолжалась ликвидация последствий – в Запорожье, в Киеве, в Киевской области, в других наших регионах. Большинство поражений – это обычные дома, это гражданские объекты. Пострадали более 80 человек. К сожалению, четыре человека погибли, и среди них – один ребенок. Мои соболезнования родным и близким 

– сказал Зеленский.

В Киеве среди пораженных объектов – Институт Стражеско (Институт кардиологии), где погибли два человека, а здание получило значительные повреждения. Восстановление объекта должно произойти как можно скорее, подчеркнул президент. Также российские удары по энергетической инфраструктуре повлекли за собой риск блэкаутов, что уже стало традиционной тактикой врага.

Были также российские удары по энергетическим объектам, и это уже, к сожалению, традиционная российская тактика – Россия пытается и в этом году ударить по Украине блэкаутом 

– подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех спасателей, медицинских работников, полицейских и коммунальные службы, задействованные в ликвидации последствий обстрелов, а также пообещал поддержку пострадавшим.

Напомним

Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях. 

Вечером аварийно-спасательные работы в столице после массированной российской атаки завершены

Степан Гафтко

Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина
Запорожье
Киев