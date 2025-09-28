У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після нічної російської атаки – ДСНС
Київ • УНН
Аварійно-рятувальні роботи в Києві після російської атаки завершено. Загинули 4 особи, включаючи дитину, 13 людей поранені. Психологи ДСНС надали допомогу 25 постраждалим.
Аварійно-рятувальні роботи у столиці після масованої російської атаки завершено. Внаслідок обстрілів загинули 4 особи, серед яких дитина, ще 13 людей отримали поранення. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
Деталі
У Києві рятувальники завершили аварійні роботи з ліквідації наслідків російських нічних атак та показали фото наслідків обстрілів рф.
Психологи ДСНС надали допомогу 25 постраждалим, а до ліквідації наслідків були залучені понад 300 рятувальників і 70 одиниць спеціальної техніки.
Нагадаємо
Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях.