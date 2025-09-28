В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки – ГСЧС
Аварийно-спасательные работы в Киеве после российской атаки завершены. Погибли 4 человека, включая ребенка, 13 человек ранены. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 пострадавшим.
Аварийно-спасательные работы в столице после массированной российской атаки завершены. В результате обстрелов погибли 4 человека, среди которых ребенок, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Подробности
В Киеве спасатели завершили аварийные работы по ликвидации последствий российских ночных атак и показали фото последствий обстрелов рф.
Психологи ГСЧС оказали помощь 25 пострадавшим, а к ликвидации последствий были привлечены более 300 спасателей и 70 единиц специальной техники.
Напомним
Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях.