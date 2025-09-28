$41.490.00
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 19509 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 33929 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 26714 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 29298 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 54468 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 67374 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 86958 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 142836 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55680 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 48260 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки – ГСЧС

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Аварийно-спасательные работы в Киеве после российской атаки завершены. Погибли 4 человека, включая ребенка, 13 человек ранены. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 пострадавшим.

В Киеве завершили аварийно-спасательные работы после ночной российской атаки – ГСЧС

Аварийно-спасательные работы в столице после массированной российской атаки завершены. В результате обстрелов погибли 4 человека, среди которых ребенок, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Подробности

В Киеве спасатели завершили аварийные работы по ликвидации последствий российских ночных атак и показали фото последствий обстрелов рф. 

Психологи ГСЧС оказали помощь 25 пострадавшим, а к ликвидации последствий были привлечены более 300 спасателей и 70 единиц специальной техники.

Напомним

Во время ночной атаки россияне ударили по нескольким районам столицы. В Соломенском районе погибла 12-летняя девочка и еще три человека в разных локациях. 

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев