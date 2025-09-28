"росія намагається вдарити блекаутом" – Зеленський про руйнування та жертви нічного обстрілу України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про наслідки російських ударів по кількох регіонах країни. Та заявив, що напередодні зими росіяни знову намагаються створити блекаут для українців. Про це пише УНН.

Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким