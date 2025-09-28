"росія намагається вдарити блекаутом" – Зеленський про руйнування та жертви нічного обстрілу України

$41.490.00
48.710.00
ukenru
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 21811 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 38542 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 29164 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 31406 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 56218 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 68179 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 88206 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 144846 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 55960 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 48683 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
Запрошення Трампа до москви залишається чинним - пєсков28 вересня, 09:29 • 10648 перегляди
Масована атака рф на Київщину: кількість постраждалих від ракетного удару зросла до 31, серед них троє дітейPhoto28 вересня, 10:08 • 18590 перегляди
Київ після масованої атаки: Ігнат закликає не поширювати відео з уламками28 вересня, 10:53 • 11309 перегляди
Парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися – ЦВК13:05 • 17690 перегляди
Пішов по гриби й не повернувся: на Львівщини у лісі знайшли тіло грибника 14:23 • 6840 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 52183 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 144846 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 67512 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 77398 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 77864 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Марк Рютте
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Сумська область
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 26653 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 88206 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 47237 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 51718 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 53204 перегляди
Актуальне
The Times
Facebook
Fox News
Bild
MIM-104 Patriot

"росія намагається вдарити блекаутом" – Зеленський про руйнування та жертви нічного обстрілу України

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Президент Зеленський повідомив про наслідки російських ударів по кількох регіонах України, зазначивши, що найбільше постраждали Київ, Київська область та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів понад 80 людей постраждали, четверо загинули, серед них дитина.

"росія намагається вдарити блекаутом" – Зеленський про руйнування та жертви нічного обстрілу України

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про наслідки російських ударів по кількох регіонах країни. Та заявив, що напередодні зими росіяни знову намагаються створити блекаут для українців. Про це пише УНН

Деталі

За словами глави держави, найбільше постраждали Київ, Київська область та Запоріжжя. Більшість уражених об’єктів – цивільні будинки, а загалом постраждали понад 80 людей, четверо загинули, серед них – дитина.

Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким 

– сказав Зеленський.

У Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска (Інститут кардіології), де загинули двоє людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Відновлення об’єкта має відбутися якомога швидше, наголосив президент. Також російські удари по енергетичній інфраструктурі спричинили ризик блекаутів, що вже стало традиційною тактикою ворога.

Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом 

– наголосив президент.

Зеленський подякував усім рятувальникам, медичним працівникам, поліцейським та комунальним службам, залученим до ліквідації наслідків обстрілів, а також пообіцяв підтримку постраждалим.

Нагадаємо

Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях. 

Увечері аварійно-рятувальні роботи у столиці після масованої російської атаки завершено

Степан Гафтко

Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна
Запоріжжя
Київ