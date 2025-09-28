"росія намагається вдарити блекаутом" – Зеленський про руйнування та жертви нічного обстрілу України
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про наслідки російських ударів по кількох регіонах України, зазначивши, що найбільше постраждали Київ, Київська область та Запоріжжя. Внаслідок обстрілів понад 80 людей постраждали, четверо загинули, серед них дитина.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів про наслідки російських ударів по кількох регіонах країни. Та заявив, що напередодні зими росіяни знову намагаються створити блекаут для українців. Про це пише УНН.
Деталі
За словами глави держави, найбільше постраждали Київ, Київська область та Запоріжжя. Більшість уражених об’єктів – цивільні будинки, а загалом постраждали понад 80 людей, четверо загинули, серед них – дитина.
Сьогодні увесь день після російського удару тривала ліквідація наслідків – у Запоріжжі, у Києві, у Київській області, у інших наших регіонах. Більшість уражень – це звичайні будинки, це цивільні об’єкти. Постраждали більш ніж 80 людей. На жаль, чотири людини загинули, і серед них – одна дитина. Мої співчуття рідним та близьким
У Києві серед уражених об’єктів – Інститут Стражеска (Інститут кардіології), де загинули двоє людей, а будівля зазнала значних пошкоджень. Відновлення об’єкта має відбутися якомога швидше, наголосив президент. Також російські удари по енергетичній інфраструктурі спричинили ризик блекаутів, що вже стало традиційною тактикою ворога.
Були також російські удари по енергетичних обʼєктах, і це вже, на жаль, традиційна російська тактика – Росія намагається і в цьому році ударити по Україні блекаутом
Зеленський подякував усім рятувальникам, медичним працівникам, поліцейським та комунальним службам, залученим до ліквідації наслідків обстрілів, а також пообіцяв підтримку постраждалим.
Нагадаємо
Під час нічної атаки росіяни вдарили по кількох районах столиці. У Солом’янському районі загинула 12-річна дівчинка та ще троє людей в різних локаціях.
Увечері аварійно-рятувальні роботи у столиці після масованої російської атаки завершено.