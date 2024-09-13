Россия пытается провести контрнаступление в Курской области - Пентагон

Россия начала пытаться провести «какой-то тип контрнаступления» в Курской области - сейчас такие действия являются «незначительными», но США следят за ними. Об этом сообщил представитель Пентагона генерал-майор США Пэт Райдер во время брифинга, передает УНН.

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Отмечается, что США видели, что российские подразделения начали пытаться провести «какой-то тип контрнаступления» в Курской области.

Однако, заметил Райдер, на этом этапе он бы назвал такие действия россиян «незначительными», но Штаты следят за ними.

Относительно того, связаны ли действия РФ с получением баллистических ракет из Ирана, представитель сообщил: США пока не видели использования россиянами этого вооружения, но можно ожидать, что это произойдет «в относительно недалеком будущем».

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