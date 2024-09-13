Росія намагається провести контрнаступ у Курській області - Пентагон
Київ • УНН
США спостерігають за "незначними" спробами РФ провести контрнаступ у Курській області. Пентагон очікує, що Росія може використати іранські балістичні ракети у недалекому майбутньому.
Росія почала намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області – зараз такі дії є "незначними", але США слідкують за ними. Про це повідомив речник Пентагону генерал-майор США Пет Райдер під час брифінгу, передає УНН.
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Зазначається, що США бачили, що російські підрозділи почали намагатися провести "якийсь тип контрнаступу" у Курській області.
Проте, зауважив Райдер, на цьому етапі він би назвав такі дії росіян "незначними", але Штати стежать за ними.
Стосовно того, чи пов'язані дії РФ з отриманням балістичних ракет з Ірану, речник повідомив: США поки що не бачили використання росіянами цього озброєння, але можна очікувати, що це станеться "у відносно недалекому майбутньому".
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