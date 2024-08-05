Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации обнаружил попытки российской пропаганды преуменьшить значение F-16 для Украины. Распространяются тезисы о неэффективности самолетов и угрозы мести со стороны россии.
В Центре противодействия дезинформации заметили попытки российской пропаганды дискредитировать появление F-16 в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ЦПД.
Детали
Сообщается, что российские пропагандисты распространяют среди своей аудитории несколько тезисов. Среди них следующие:
Кроме того, российские пропагандисты активно распространяют слова главы чечни рамзана кадырова: "Самолет прилетит, выпустит ракету, его собьют и все - салям алейкум".
Распространением этих заявлений кремль пытается преуменьшить значение западной помощи, которая на самом деле серьезно усложнит жизнь оккупантам
Напомним
Вчера президент Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он поблагодарил партнеров за поддержку и выразил гордость за украинских пилотов, которые уже начали использовать эти самолеты.
ЗСУ зможуть збивати більше ракет і літаків після отримання F-16 - Сирський4 августа 2024, 17:07 • 90136 просмотров