В Центре противодействия дезинформации заметили попытки российской пропаганды дискредитировать появление F-16 в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение ЦПД.

Детали

Сообщается, что российские пропагандисты распространяют среди своей аудитории несколько тезисов. Среди них следующие:

"Появление F-16 никак не повлияет на ход боевых действий"

"F-16 принесут Украине больше проблем, чем пользы, и станут легкой добычей российской ПВО"

"россия отомстит Украине за F-16, уничтожив несколько энергообъектов"

"Появление F-16 - это лишь пиар-акция. Самолеты не будут принимать активного участия в боях"

Кроме того, российские пропагандисты активно распространяют слова главы чечни рамзана кадырова: "Самолет прилетит, выпустит ракету, его собьют и все - салям алейкум".

Распространением этих заявлений кремль пытается преуменьшить значение западной помощи, которая на самом деле серьезно усложнит жизнь оккупантам - говорится в сообщении.

Напомним

Вчера президент Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей F-16 в Украину. Он поблагодарил партнеров за поддержку и выразил гордость за украинских пилотов, которые уже начали использовать эти самолеты.

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