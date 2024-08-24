Россия осуществила 74 обстрела Сумской области: 3 погибших, 3 раненых

В течение дня российские войска совершили 74 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, вызвав 182 взрыва. Враг атаковал многочисленные общины, нанеся значительные повреждения и вызвав гибель и ранения мирных жителей. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

Детали:

Краснопольская громада: Враг нанес удары из артиллерии (23 взрыва), минометов (4 взрыва), РСЗО (14 взрывов), FPV-дронов (11 взрывов), сбросил взрывные устройства с БпЛА (1 взрыв) и нанес авиаудары (4 взрыва).

Юнаковская община: Зафиксировано 6 взрывов от авиаударов.

Эсманская община: В результате обстрела FPV-дронами (2 взрыва) погибли 2 гражданских лица. Также были минометные обстрелы (7 взрывов) и авиаудар (1 взрыв).

Белопольская громада: Враг атаковал артиллерией (4 взрыва), минометами (7 взрывов) и нанес авиаудары (5 взрывов).

Речковская община: Был нанесен авиаудар (2 взрыва).

Дружбовская громада: Зафиксировано 4 взрыва в результате авиаударов.

Великописаревская громада: Враг совершил артиллерийские обстрелы (33 взрыва), минометные атаки (7 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв) и авиаудары (4 взрыва). Один из артобстрелов привел к гибели гражданского лица.

Середино-Будская община: Россияне сбросили 10 мин, также были обстрелы FPV-дронами (7 взрывов), в результате которых ранен один гражданский человек.

Свесская община: В результате авиаудара (4 взрыва) ранен гражданский человек, также был зафиксирован ракетный удар (1 взрыв).

Хотинская община: Зафиксировано 2 взрыва от авиаударов, 3 взрыва от минометных обстрелов и 2 взрыва от обстрелов FPV-дронами.

Березовская община: Было зафиксировано 2 взрыва от авиаудара.

Зноб-Новгородская община: Россияне сбросили 2 мины на территорию громады.

Новослободская громада: Враг совершил обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Шалыгинская громада: Зафиксировано 4 взрыва от обстрелов FPV-дронами и 2 взрыва от минометного обстрела.

Путивльская община: Враг совершил обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

Николаевская община: Зафиксирован ракетный удар (1 взрыв).

Сумская громада: Враг нанес авиационно-ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. На месте работают все необходимые службы, есть предварительные данные о раненых. Последствия атаки уточняются.

Власти призывают жителей оставаться в укрытиях, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

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