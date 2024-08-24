Росія здійснила 74 обстріли Сумщини: 3 загиблих, 3 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 16 громад Сумської області, спричинивши 182 вибухи. Внаслідок атак загинули 3 цивільні особи, ще 3 отримали поранення, завдано значних руйнувань інфраструктури.
Протягом дня російські війська здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, спричинивши 182 вибухи. Ворог атакував численні громади, завдавши значних пошкоджень та спричинивши загибель і поранення мирних жителів. Про це повідомили у Сумській ОВА, перадає УНН.
Деталі:
- Краснопільська громада: Ворог завдав удари з артилерії (23 вибухи), мінометів (4 вибухи), РСЗВ (14 вибухів), FPV-дронів (11 вибухів), скинув вибухові пристрої з БпЛА (1 вибух) та наніс авіаудари (4 вибухи).
- Юнаківська громада: Зафіксовано 6 вибухів від авіаударів.
- Есманьська громада: Внаслідок обстрілу FPV-дронами (2 вибухи) загинуло 2 цивільні особи. Також були мінометні обстріли (7 вибухів) та авіаудар (1 вибух).
- Білопільська громада: Ворог атакував артилерією (4 вибухи), мінометами (7 вибухів) і наніс авіаудари (5 вибухів).
- Річківська громада: Було завдано авіаудару (2 вибухи).
- Дружбівська громада: Зафіксовано 4 вибухи внаслідок авіаударів.
- Великописарівська громада: Ворог здійснив артилерійські обстріли (33 вибухи), мінометні атаки (7 вибухів), обстріл FPV-дроном (1 вибух) та авіаудари (4 вибухи). Один з артобстрілів спричинив загибель цивільної особи.
- Середино-Будська громада: Росіяни скинули 10 мін, також були обстріли FPV-дронами (7 вибухів), внаслідок яких поранено одну цивільну особу.
- Свеська громада: Внаслідок авіаудару (4 вибухи) поранено цивільну особу, також було зафіксовано ракетний удар (1 вибух).
- Хотінська громада: Зафіксовано 2 вибухи від авіаударів, 3 вибухи від мінометних обстрілів та 2 вибухи від обстрілів FPV-дронами.
- Березівська громада: Було зафіксовано 2 вибухи від авіаудару.
- Зноб-Новгородська громада: Росіяни скинули 2 міни на територію громади.
- Новослобідська громада: Ворог здійснив обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: Зафіксовано 4 вибухи від обстрілів FPV-дронами та 2 вибухи від мінометного обстрілу.
- Путивльська громада: Ворог здійснив обстріл FPV-дроном (1 вибух).
- Миколаївська громада: Зафіксовано ракетний удар (1 вибух).
- Сумська громада: Ворог завдав авіаційно-ракетного удару по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби, є попередні дані про поранених. Наслідки атаки уточнюються.
Влада закликає мешканців залишатися в укриттях, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.
Армія рф 113 разів обстріляла Сумську область: поранено 5 людей21.08.24, 22:51 • 38619 переглядiв