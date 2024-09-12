Россия осуществила 57 обстрелов Сумской области за сутки
Киев • УНН
12 сентября российские войска обстреляли 12 громад Сумщины, зафиксировано 125 взрывов. Использовались управляемые авиабомбы, артиллерия, минометы, дроны-камикадзе и FPV-дроны.
В течение дня 12 сентября российские войска совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 125 взрывов. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Речковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманская, Белопольская, Дружбовская, Новослободская, Ямпольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Свесская громады.
- По Хотинской, Белопольской, Речковской и Ямпольской общинах российская армия ударила управляемыми авиабомбами.
- Краснопольскую громаду обстреляли из артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.
- Эсманская община была под атакой артиллерии и FPV-дронов.
- Дружбовская, Шалыгинская, Свесская громады были под атакой FPV-дронов.
- Великописаревскую громаду обстреляли из миномета.
- По Середино-Будской громаде били FPV-дроном, из миномета и осуществили сброс взрывного устройства с беспилотника.
- Новослободскую громаду РФ обстреляла из артиллерии.
Війська рф обстріляли заклад освіти на Сумщині9 сентября 2024, 07:45 • 13911 просмотров