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Росія здійснила 57 обстрілів Сумської області за добу

Київ • УНН

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12 вересня російські війська обстріляли 12 громад Сумщини, зафіксовано 125 вибухів. Використовувалися керовані авіабомби, артилерія, міномети, дрони-камікадзе та FPV-дрони.

Протягом дня 12 вересня російські війська здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Річківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Шалигинська, Свеська громади.

·         По Хотінській, Білопільській та Річківській і Ямпільській громадах російська армія ударила керованими авіабомбами.

·         Краснопільську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.

·         Есманьська громада була під атакою артилерії та FPV-дронів.

·         Дружбівська, Шалигинська, Свеська громади були під атакою FPV-дронів.

·         Великописарівську громаду обстріляли з міномета.

·         По Середино-Будській громаді били FPV-дроном, з міномета та здійснили скид вибухового пристрою з безпілотника.

·         Новослобідську громаду РФ обстріляла з артилерії.

Війська рф обстріляли заклад освіти на Сумщині09.09.24, 10:45 • 14160 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна

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