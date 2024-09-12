Росія здійснила 57 обстрілів Сумської області за добу
Київ • УНН
12 вересня російські війська обстріляли 12 громад Сумщини, зафіксовано 125 вибухів. Використовувалися керовані авіабомби, артилерія, міномети, дрони-камікадзе та FPV-дрони.
Протягом дня 12 вересня російські війська здійснили 57 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 125 вибухів. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Річківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська, Шалигинська, Свеська громади.
· По Хотінській, Білопільській та Річківській і Ямпільській громадах російська армія ударила керованими авіабомбами.
· Краснопільську громаду обстріляли з артилерії, мінометів та дронів-камікадзе.
· Есманьська громада була під атакою артилерії та FPV-дронів.
· Дружбівська, Шалигинська, Свеська громади були під атакою FPV-дронів.
· Великописарівську громаду обстріляли з міномета.
· По Середино-Будській громаді били FPV-дроном, з міномета та здійснили скид вибухового пристрою з безпілотника.
· Новослобідську громаду РФ обстріляла з артилерії.
Війська рф обстріляли заклад освіти на Сумщині09.09.24, 10:45 • 14160 переглядiв