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россия нанесла удар по стоянке с бензовозами и газовозом на юге Одесской области, есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Российские войска атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области, в результате чего один человек погиб и еще четверо получили ранения. Пожар на стоянке грузового транспорта, где горели бензовозы и газовоз, был ликвидирован спасателями.

россия нанесла удар по стоянке с бензовозами и газовозом на юге Одесской области, есть погибший и раненые

В Одесской области из-за российских ударов по Белгород-Днестровскому району погиб человек, еще 4 ранены, сообщили в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер и в ГСЧС Украины в соцсетях, пишет УНН.

Очередная циничная атака врага на гражданскую инфраструктуру юга Одесщины. В результате вражеских ударов возник пожар на стоянке грузового транспорта. Загорелись пустые бензовозы и газовоз. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К сожалению, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения, один пострадавший госпитализирован

- сообщил Кипер.

По данным ГСЧС, в результате атаки на стоянке за пределами населенного пункта загорелись 2 бензовоза и 1 газовоз. Тушение пожара осложняли повторные воздушные тревоги. На месте работали 13 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС.

79 из 90 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной19.06.26, 10:55 • 2420 просмотров

Юлия Шрамко

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