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79 из 90 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

В ночь на 19 июня россия атаковала Украину 90 беспилотниками. Силы обороны сбили или подавили 79 дронов, зафиксировано попадание 9 БПЛА.

79 из 90 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной

россия за ночь выпустила по Украине 90 дронов, 79 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.

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Юлия Шрамко

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