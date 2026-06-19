79 из 90 запущенных рф дронов обезврежены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 19 июня россия атаковала Украину 90 беспилотниками. Силы обороны сбили или подавили 79 дронов, зафиксировано попадание 9 БПЛА.
россия за ночь выпустила по Украине 90 дронов, 79 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 19 июня (с 18:00 18 июня) противник атаковал 90 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, Бандероль и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас, Бандероль и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях
Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА.
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