россия начала строить автомобильный мост в Северную Корею
Киев • УНН
Россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею, который должен быть готов в 2026 году. Новый мост должен усилить стратегическое партнерство между странами и увеличить объемы перевозок.
россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею, которое должно завершиться в 2026 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По информации, новый инфраструктурный объект должен усилить стратегическое партнерство между странами.
В частности, мост строят рядом с существующим "Мостом Дружбы" - железнодорожным мостом, который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.
Как сообщают росСМИ, на церемонии, посвященной началу строительства нового моста, премьер-министр рф михаил мишустин заявил, что это значимое событие в российско-северокорейских отношениях.
Около 600 солдат КНДР погибли в боях за россию против Украины - Сеул30.04.25, 08:51 • 3750 просмотров
Значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи", - отметил мишустин. "Оно символизирует наше общее стремление к укреплению дружеских, добрососедских отношений и расширению межрегионального сотрудничества
Также он добавил мост "позволит предпринимателям существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные расходы, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества".
Новый автомобильный мост будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Его строительство было согласовано во время визита президента рф путина в Северную Корею в 2024 году.
Мост будет готов к лету 2026 года, пишут росСМИ.
КНДР официально подтвердила отправку войск в россию для войны против Украины28.04.25, 01:09 • 13666 просмотров