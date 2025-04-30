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россия начала строить автомобильный мост в Северную Корею

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею, который должен быть готов в 2026 году. Новый мост должен усилить стратегическое партнерство между странами и увеличить объемы перевозок.

россия начала строить автомобильный мост в Северную Корею

россия начала строительство автомобильного моста в Северную Корею, которое должно завершиться в 2026 году. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации, новый инфраструктурный объект должен усилить стратегическое партнерство между странами.

В частности, мост строят рядом с существующим "Мостом Дружбы" - железнодорожным мостом, который был введен в эксплуатацию в 1959 году после Корейской войны.

Как сообщают росСМИ, на церемонии, посвященной началу строительства нового моста, премьер-министр рф михаил мишустин заявил, что это значимое событие в российско-северокорейских отношениях.

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Значение выходит далеко за рамки просто инженерной задачи", - отметил мишустин. "Оно символизирует наше общее стремление к укреплению дружеских, добрососедских отношений и расширению межрегионального сотрудничества

- добавил он.

Также он добавил мост "позволит предпринимателям существенно увеличить объемы перевозок и сократить транспортные расходы, обеспечить надежные и стабильные поставки различной продукции, что будет способствовать расширению торгово-экономического сотрудничества".

Новый автомобильный мост будет иметь длину 850 метров и соединится с российской системой автодорог. Его строительство было согласовано во время визита президента рф путина в Северную Корею в 2024 году.

Мост будет готов к лету 2026 года, пишут росСМИ.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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