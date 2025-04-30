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росія почала будувати автомобільний міст в Північну Корею

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Росія розпочала будівництво автомобільного мосту до Північної Кореї, який має бути готовий у 2026 році. Новий міст має посилити стратегічне партнерство між країнами та збільшити обсяги перевезень.

росія почала будувати автомобільний міст в Північну Корею

росія почала будівництво автомобільного моста в Північну Корею, яке має завершитися у 2026 році. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією, новий інфраструктурний об’єкт має посилити стратегічне партнерство між країнами.

Зокрема, міст будують поруч із наявним "Мостом Дружби" - залізничним мостом, який було введено в експлуатацію 1959 року після Корейської війни.

Як повідомляють росЗМІ, на церемонії, присвяченій початку будівництва нового моста, прем'єр-міністр рф михайло мішустін заявив, що це значуща подія в російсько-північнокорейських відносинах.

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Значення виходить далеко за рамки просто інженерного завдання",-зазначив мішустін. "Воно символізує наше спільне прагнення до зміцнення дружніх, добросусідських відносин і розширення міжрегіонального співробітництва

- додав він.

Також він додав міст "дасть змогу підприємцям істотно збільшити обсяги перевезень і скоротити транспортні витрати, забезпечити надійні та стабільні поставки різної продукції, що сприятиме розширенню торговельно-економічного співробітництва".

Новий автомобільний міст матиме довжину 850 метрів і з'єднається з російською системою автодоріг. Його будівництво було погоджено під час візиту президента рф путіна до Північної Кореї у 2024 році.

Міст буде готовий до літа 2026 року, пишуть росЗМІ.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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