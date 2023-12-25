россия на фоне мощного шторма убрала корабли с моря - Силы обороны Юга
Киев • УНН
россия вывела свои военные корабли из Черного моря из-за шторма, о чем сообщили Силы обороны Юга
россия на фоне мощного шторма убрала свои корабли вместе с ракетоносителями из Черного моря, сообщили в понедельник в Силах обороны Юга, пишет УНН.
Корабельная группировка вражеского недофлота вместе с ракетоносителями свернута и в полном составе заведена в пункты базирования. В море не утихает мощный шторм
По данным ВМС ВСУ, по состоянию на утро вражеские корабли отсутствуют в Черном и Азовском море.
Партизаны обнаружили место, где рф разгружает "Калибры" и "Ониксы" в Крыму30 октябрь 2023, 12:47 • 43126 просмотров
россия на фоне мощного шторма убрала корабли с моря - Силы обороны Юга
россия вывела свои военные корабли из Черного моря из-за шторма, о чем сообщили Силы обороны Юга.
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