Партизаны обнаружили место, где рф разгружает "Калибры" и "Ониксы" в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Представители партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", заявили, что нашли во временно оккупированном Крыму место разгрузки поездов оккупантов с ракетами "Калибр" и "Оникс". Станция находится рядом с городом Инкерман, пишет УНН.
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"Наши агенты провели разведку закрытого места разгрузки военных поездов оккупантов к северу от Севастополя, рядом с городом Инкерман. По нашим данным, на этой станции осуществляется выгрузка крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс" для берегового ракетного комплекса", - говорится в сообщении "Атеш" в Telegram.
Детали
Координаты объекта: 44.629404, 33.590796.
Отмечается, что после выгрузки ракет, их перевозят в бухту "Сухарна", где непосредственно корабли снаряжают ракетами.
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