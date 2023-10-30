Ворог розмістив ППО на території нафтобази у Феодосії - партизани
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Агенти партизанського руху «АТЕШ» виявили ворожу систему ППО в тимчасово окупованому Криму, а саме на території нафтобази у Феодосії. Про це йдеться у Telegram-каналі руху, передає УНН.
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«Агенти "АТЕШ" виявили розміщення засобів протиповітряної оборони "Панцир С1" на території нафтобази у Феодосії. Також неподалік розміщена база військової техніки»,-йдеться в повідомленні.
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За словами партизанів, розташування ворожого ППО на нафтобазі демонструє не лише проблеми з паливом на півострові, а й вказує на важливість цього об'єкта для окупантів та їхнє прагнення захистити його від можливих атак Сил оборони України.
Окрім цього «АТЕШ» повідомили координати: 45.068167, 35.393598
Нагадаємо
Раніше «АТЕШ» повідомляли, що знайшли ворожу систему ППО біля Сімферополя.
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