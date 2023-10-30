Враг разместил ПВО на территории нефтебазы в Феодосии - партизаны
Киев • УНН
Киев. 30 октября. УНН. Агенты партизанского движения «АТЕШ» обнаружили вражескую систему ПВО во временно оккупированном Крыму, а именно на территории нефтебазы в Феодосии. Об этом говорится в Telegram-канале движения, передает УНН.
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«Агенты "АТЕШ" обнаружили размещение средств противовоздушной обороны "Панцирь С1" на территории нефтебазы в Феодосии. Также неподалеку размещена база военной техники», - говорится в сообщении.
Детали
По словам партизан, расположение вражеского ПВО на нефтебазе демонстрирует не только проблемы с топливом на полуострове, но и указывает на важность этого объекта для оккупантов и их стремление защитить его от возможных атак Сил обороны Украины.
Кроме этого «АТЕШ» сообщили координаты: 45.068167, 35.393598
Напомним
Ранее «АТЕШ» сообщали, что нашли вражескую систему ПВО возле Симферополя.
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