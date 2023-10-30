Партизани виявили місце, де рф розвантажує Калібри" і "Онікси" в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Представники партизанського руху українців та кримських татар "Атеш", заявили, що знайшли в в тимчасово окупованому Криму місце розвантаження потягів окупантів з ракетами «Калібр" і "Онікс". Станція знаходиться поруч із містом Інкерман, пише УНН.
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«Наші агенти провели розвідку закритого місця розвантаження військових потягів окупантів на північ від Севастополя, поруч із містом Інкерман. За нашими даними, на цій станції здійснюється вивантаження крилатих ракет "Калібр" і протикорабельних ракет "Онікс" для берегового ракетного комплексу», - йдеться у повідомленні "Атеш" у Telegram.
Деталі
Координати об'єкта: 44.629404, 33.590796.
Зазначається, що після вивантаження ракет, їх перевозять до бухти "Сухарна", де безпосередньо кораблі споряджають ракетами.
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