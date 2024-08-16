россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет нарратив о якобы планах Украины обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. Председатель ЦПД Андрей Коваленко предупредил, что это может быть подготовкой рф к теракту с ядерной провокацией.
российская пропаганда в пятницу, 16 августа, начала продвигать нарратив, будто Украина готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. В ЦПД заявили, что рф может готовить теракт с ядерной провокацией. Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.
Детали
В ЦПИ отреагировали на публикации, которые появились в государственных пропагандистских агентствах рф россияне распространяют заявления, будто Украина готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС.
россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что россия может готовить теракт,
российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД16 августа 2024, 19:28 • 40875 просмотров