россия может готовить теракт с ядерной провокацией, - глава ЦПД

российская пропаганда в пятницу, 16 августа, начала продвигать нарратив, будто Украина готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС. В ЦПД заявили, что рф может готовить теракт с ядерной провокацией. Об этом сообщает глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, пишет УНН.

Детали

В ЦПИ отреагировали на публикации, которые появились в государственных пропагандистских агентствах рф россияне распространяют заявления, будто Украина готовится обстрелять Запорожскую и Курскую АЭС.

россия может готовить ядерную провокацию. У них не сработал сценарий обвинить нас в терроризме и наступлении на Курскую АЭС, теперь они врут о "грязной бомбе" и нашей возможной провокации. Это свидетельство того, что россия может готовить теракт, - говорится в сообщении.

российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД