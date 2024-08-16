российские пропагандисты распространяют видео на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной - ЦПД
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг фейк об издевательствах украинских военных над пожилым мужчиной. Полиция установила, что обвиняемый киевлянин не имеет отношения к событиям на видео.
В сети распространяется видео, на котором якобы украинские военные издеваются над пожилым мужчиной в зоне проведения оборонительной операции в курской области РФ. Впоследствии российские пропагандисты "верифицировали" личность одного из мужчин на видео и начали распространять его персональные данные, в частности фото и номер телефона. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что пропагандисты, не предоставив никаких доказательств, начали обвинять украинского военного в убийстве пожилого мужчины после издевательств.
Верифицировав информацию в Министерстве внутренних дел Украины, Центр противодействия дезинформации сообщает, что "идентифицированное" рашистами лицо не имеет никакого отношения к событиям на резонансном видео,
Полиция города Киев получила заявление от местного жителя о том, что ему в мессенджеры начали поступать угрозы физической расправой и убийством. Полицейские установили, что фото, персональные данные и мобильный номер телефона этого гражданина были распространены пророссийскими пропагандистскими TG-каналами и пабликами с утверждением, что это именно он изображен на упомянутом видео.
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По результатам первоочередных следственных действий было установлено, что киевлянин не покидал территории столицы. Также внешность и голос мужчин, зафиксированных на видео, не совпадают с внешностью и голосом заявителя. Установлено, что распространенная информация является фейком, а сам мужчина не имеет никакого отношения к событиям на видео.
Кроме того, для большей правдоподобности своей лжи рашисты создали мужчине страницу в запрещенном в Украине "ВКонтакте" и почту с российским доменом, которым в Украине не пользуются.
Этот случай является очередным примером того, как российская пропаганда пытается манипулировать общественным мнением и создавать ложное представление о действиях украинских военных. Призываем доверять только проверенным источникам информации,
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