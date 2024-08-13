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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием - ЦПД

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 15:30  •  16125 просмотра

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Пропаганда рф распространяет фейки о планах Украины использовать запрещенное оружие в Курской области. Это может свидетельствовать о подготовке россиянами провокации с химическим оружием для обвинения Украины.

Пропаганда рф начала активно продуцировать фейки о якобы планах Сил обороны Украины использовать запрещенное вооружение в Курской области. Как отметил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, такие действия роспропаганды могут свидетельствовать о подготовке российскими спецслужбами провокаций с химическим оружием для обвинения Украины, передает УНН.

"россияне могут готовить провокацию с химическим оружием, поскольку сообщения о якобы использовании Украиной таких вооружений они распространяют именно сейчас. Украина не использует запрещенного вооружения, действует цивилизованно, защищает гражданских россиян в Курской области от российских обстрелов. Впрочем, россии нужны жертвы из числа их гражданских, чтобы обвинить Украину. Поэтому они готовы убить собственных людей, как это уже делала фсб руками ИГИЛ в "Крокус Сити Холл", - заявил Коваленко.

По его словам, за неимением реальных доказательств, поскольку никакого насилия нет, сейчас россияне акцентируют внимание на истории якобы расстрелянной беременной женщины, используя ту же стратегию, что и в 2014 году - в начале вторжения в Донецкую и Луганскую области.

"Сейчас россия задействует креативные агентства и театральные студии, которые финансируются по закрытым статьям минобороны рф для производства контента с якобы "оккупированных Украиной территорий", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Ранее Центр неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов с участием якобы украинских военных. К производству таких видео была причастна студия "Крылья", связанная с минобороны рф.

Намагається ввести в оману: в ЦПД проаналізували, ​​для чого путін знову заговорив про "неможливість" діалогу з Україною13 августа 2024, 07:09 • 57462 просмотра

Дополнение

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что россия уверена, что ее территория, которая используется для постоянных обстрелов Украины - неприкосновенна. Однако наступательная операция Украины в курской области демонстрирует, что это не так.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
mykhailo-podoliakМихаил Подоляк
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
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