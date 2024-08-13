Пытается ввести в заблуждение: в ЦПИ проанализировали, для чего путин снова заговорил о "невозможности" диалога с Украиной
Киев • УНН
путин заявил о невозможности переговоров с Украиной на фоне событий в курской области. ЦПД при СНБО считает, что это попытка ввести в заблуждение мировое сообщество, поскольку москва на самом деле не хочет переговоров.
российский диктатор владимир путин говорит о якобы невозможности ведения переговоров с Украиной на фоне событий в курской области, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и собственное население. На самом деле москва не хочет переговоров и стремится к продолжению войны, отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, сообщает УНН.
Детали
В ЦПД при СНБО пишут, что вражеская пропаганда распространяет заявление владимира путина, который на фоне событий в курской области в ультимативной форме говорит о якобы невозможности ведения переговоров с Украиной.
путин повторил распространяемые роспропагандой дезинформационные месседжи для дискредитации Украины, обвинив ВСУ в якобы неизбирательных "ударах по мирным людям" и "создании угрозы ядерному объекту".
На самом деле москва не хочет переговоров и стремится к продолжению войны. А очередные заявления диктатора являются лишь оправданием, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество и собственное население.
Также, как сообщается, заявления путина являются частью стратегии кремля по информационному ответу на события в курской области, о которой ранее говорил руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.