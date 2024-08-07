российские пропагандисты распространяют фейк о появлении в Сумской области "черных трансплантологов" - ЦПД

Подконтрольные кремлю медиа со ссылкой на так называемое подполье распространяют информацию о появлении в Сумской области "черных трансплантологов". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

По словам вражеских ресурсов, "черные трансплантологи" прибыли с Запада и ездят на иностранных медицинских автомобилях.

Информация, которую распространяют рашисты, является фейковой, как и другие сообщения роспропаганды относительно "черных трансплантологов" на территории Украины. Такие фейки являются частью враждебной кампании "Черная трансплантология", цель которой - дискредитировать военно-политическое руководство Украины и создать негативный имидж государства в глазах международного сообщества, - говорится в сообщении.

В ЦПИ отмечают, что информационная кампания о черной трансплантологии распространяется врагом еще с 2014 года. Для этого российские лжецы создают фейковые сюжеты, документы, придумывают фейковые статьи и новости.

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