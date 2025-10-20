Россия лишила своих граждан инновационного лечения
Количество многоцентровых клинических испытаний в РФ сократилось в 20 раз с 2021 года, отрезая россиян от инновационных препаратов. Это касается лекарств против ВИЧ, онкологии и других заболеваний, поскольку Москва не признает результаты международных исследований без локального участия.
После начала полномасштабного вторжения в Украину ведущие международные компании свернули многоцентровые клинические испытания в РФ. Это отрезает россиян от инновационных лекарств против ВИЧ, онкологии и других болезней. Об этом информирует Служба внешней разведки Украины (СВРУ), передает УНН.
Отмечается, что количество таких исследований в стране упало в 20 раз – с 376 в 2021 году до всего 18 в 2024-м. Речь идет о препаратах для лечения ВИЧ, онкологических и других тяжелых заболеваний, а также об инновационных аналогах уже имеющихся лекарств.
Хотя медикаменты формально не подпадают под санкции, вывести новый препарат на российский рынок без локальных испытаний невозможно. Москва не признает результаты международных исследований без участия собственных врачей и пациентов. Ранее это давало возможность россиянам получать доступ к инновациям на 3–4 года раньше
Задержки с участием в глобальных исследованиях ранее уже имели последствия: препарат от гепатита C – софосбувир, который в США одобрили в 2013 году, стал доступен в РФ только в 2017-м, несмотря на почти стопроцентную эффективность.
