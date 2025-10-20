Россия лишила своих граждан инновационного лечения

Количество многоцентровых клинических испытаний в РФ сократилось в 20 раз с 2021 года, отрезая россиян от инновационных препаратов. Это касается лекарств против ВИЧ, онкологии и других заболеваний, поскольку Москва не признает результаты международных исследований без локального участия.