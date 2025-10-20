росія позбавила своїх громадян інноваційного лікування

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну провідні міжнародні компанії згорнули багатоцентрові клінічні випробування в рф. Це відрізає росіян від інноваційних ліків проти ВІЛ, онкології та інших хвороб. Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що кількість таких досліджень у країні впала у 20 разів – з 376 у 2021 році до лише 18 у 2024-му. Ідеться про препарати для лікування ВІЛ, онкологічних та інших тяжких захворювань, а також про інноваційні аналоги вже наявних ліків.

Хоча медикаменти формально не підпадають під санкції, вивести новий препарат на російський ринок без локальних випробувань неможливо. москва не визнає результати міжнародних досліджень без участі власних лікарів і пацієнтів. Раніше це давало можливість росіянам отримувати доступ до інновацій на 3–4 роки раніше - повідомляє розвідка.

Затримки з участю у глобальних дослідженнях раніше вже мали наслідки: препарат від гепатиту C – софосбувір, який у США схвалили у 2013 році, став доступним у рф лише у 2017-му, попри майже стовідсоткову ефективність.

