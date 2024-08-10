россия хочет бросить на оборону курской области наемников госкомпаний - СМИ

В россии на оборону курской области хотят отправить рабочих частных охранных организаций (ЧОП). Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на российского оппозиционера, передает УНН.

Детали

Речь идет прежде всего об охранниках из компаний, принадлежащих государственным корпорациям, в частности "Роснефти". Там оружие раздали сотрудникам, которые имеют боевой опыт и бывшим "вагнеровцам"

К отправке в Курскую область готовят также охранные организации других государственных корпораций

Следует заметить, что Украина официально не комментировала ситуацию в курской области рф.

Напомним,

Институт изучения войны утверждает, что российское командование передислоцирует опытные подразделения в Курскую область, считая ее защиту более приоритетной, чем наступление на Харьковщине. Это может свидетельствовать о серьезности оценки ситуации в регионе.

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