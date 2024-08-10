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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ, вероятно, зашли в село Пороз Белгородской области: в рф отреагировали

ВСУ, вероятно, зашли в село Пороз Белгородской области: в рф отреагировали

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 14:22  •  9446 просмотра

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В сети появилось видео, на котором украинские военные утверждают, что находятся в российском селе Пороз. Аналитики подтвердили подлинность локации, но точная дата съемки неизвестна.

В субботу, 10 августа, в сети начали распространять видео, на котором видно, что ВСУ, вероятно, зашли в село Пороз Белгородской области РФ. Аналитики подтвердили, что видео действительно снято на фоне сельского клуба в пороге, однако точная дата съемки неизвестна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Украинские силы зашли в село в Белгородской области России. Сегодня, 10 августа утром в соцсетях появилось видео, на котором военные утверждают, что находятся в российском селе Пороз. Видео действительно снято на фоне сельского клуба в Пороге, выяснили аналитики VoxCheck совместно с Общественным

- пишет издание.

Отмечается, что расстояние от этого клуба до ближайшей точки границы с Украиной по прямой - до 3 километров. Точная дата съемки - неизвестна. Также неизвестно, это был рейд или расширение операции на территории России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что поступает "противоречивая информация".

С одной стороны, мы все видели ролик, который снят на фоне сельского Дома культуры, с другой стороны, жители, которые только что выехали, говорят, что войск не видели и стрельбы не слышали. Но для того, чтобы точно понимать ситуацию, нужно, чтобы в ней разобрались представители наших силовых структур

- заявив гладков

Он также добавил, что в селе остается еще около 10 человек.

Дополнение

Сегодня российские милблогеры и другие телеграм-каналы распространяют информацию о "заходе" в село Плехово в курской области и в село Пороз Белгородской области.

Из открытых источников известно, что сельский клуб в пороге находится по улице Сергеевка, 5. С фото видно, что здание клуба имеет действительно зеленый цвет, а также видно, что двери и окна похожи на те, которые запечатлены на видео. На фото снятом с другого ракурса, видно памятник.

В Google maps по координатам 50.577108, 35.450634 можно увидеть похожее здание, вероятно, где сняли видео военные, а также памятник, который запечатлен на втором фото.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
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