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россия исключила авиасалон МАКС из плана выставок на 2026 год

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

Правительство рф исключило авиасалон МАКС из перечня выставок на 2026 год, перенеся его на 2027 год. Последнее полноценное мероприятие проводилось еще в 2021 году.

россия исключила авиасалон МАКС из плана выставок на 2026 год

Международный авиакосмический салон (МАКС), который регулярно проводился в россии раз в два года с 1993 года, исключен из перечня выставок на 2026 год. Соответствующее распоряжение правительства рф опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает УНН.

Детали

В частности, из документа следует, что мероприятие, проходившее в подмосковном жуковском, перенесено на 2027 год. Причины решения не уточняются.

В распоряжении также отмечается, что научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон" состоится в сентябре 2027 года в Геленджике, а "Международный салон вертолетной техники и авиационных систем" - в мае-июне того же года в казани.

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Справочно

МАКС - крупнейший авиасалон, проводимый в россии. До войны рф против Украины он проходил в подмосковном жуковском каждые два года. В последний раз мероприятие состоялось в 2021 году.

В 2023 году власти заявили о переносе авиасалона на 2024 год, через год его отложили еще на год. В 2025 году форум снова был перенесен.

В 2024 и 2025 годах это мероприятие прошло в формате онлайн: экспозиции и демонстрационные программы были представлены в видеороликах на официальном сайте.

В июле 2025 года российский премьер-министр михаил мишустин подписал распоряжение о проведении МАКС в 2026-2027 годах. Ранее в рамках авиасалона проводилась выставка российской и зарубежной авиатехники.

Напомним

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