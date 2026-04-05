россия говорит языком ультиматумов и стремится к полной оккупации Украины - Зеленский
Киев • УНН
россия требует отступления ВСУ из-за больших потерь и стремится к полной оккупации Украины. Президент подчеркнул важность гарантий безопасности перед дипломатией.
россия не демонстрирует готовности к реальным компромиссам и пытается навязать Украине ультимативные условия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, передает УНН.
Подробности
По его словам, требования москвы об отступлении украинских войск с собственных территорий связаны с большими потерями российской армии.
Проблема с русскими в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда не идут на них. Они говорят только на языке ультиматумов
Президент подчеркнул, что Украина не может согласиться на такие условия, поскольку это создаст серьезные угрозы для государства.
Если мы отступим, россия укрепит свои позиции и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Я на сто процентов убежден, что они хотят полностью нас оккупировать
Зеленский добавил, что для завершения войны необходимо сначала остановить россию, добиться прекращения огня и получить надежные гарантии безопасности, после чего переходить к дипломатическому урегулированию.
