россия говорит языком ультиматумов и стремится к полной оккупации Украины - Зеленский

россия не демонстрирует готовности к реальным компромиссам и пытается навязать Украине ультимативные условия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP, передает УНН.

Подробности

По его словам, требования москвы об отступлении украинских войск с собственных территорий связаны с большими потерями российской армии.

Проблема с русскими в том, что они любят говорить о компромиссах, но никогда не идут на них. Они говорят только на языке ультиматумов - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не может согласиться на такие условия, поскольку это создаст серьезные угрозы для государства.

Если мы отступим, россия укрепит свои позиции и начнет готовиться к дальнейшей оккупации. Я на сто процентов убежден, что они хотят полностью нас оккупировать - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что для завершения войны необходимо сначала остановить россию, добиться прекращения огня и получить надежные гарантии безопасности, после чего переходить к дипломатическому урегулированию.

