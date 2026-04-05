росія говорить мовою ультиматумів і прагне повної окупації України - Зеленський

росія не демонструє готовності до реальних компромісів і намагається нав’язати Україні ультимативні умови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AP, передає УНН.

Деталі

За його словами, вимоги москви щодо відступу українських військ із власних територій пов’язані з великими втратами російської армії.

Проблема з росіянами в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них. Вони говорять лише мовою ультиматумів - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не може погодитися на такі умови, оскільки це створить серйозні загрози для держави.

Якщо ми відступимо, росія зміцнить свої позиції й почне готуватися до подальшої окупації. Я на сто відсотків переконаний, що вони хочуть повністю нас окупувати - підкреслив він.

Зеленський додав, що для завершення війни необхідно спершу зупинити росію, досягти припинення вогню та отримати надійні гарантії безпеки, після чого переходити до дипломатичного врегулювання.

Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ