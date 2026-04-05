росія говорить мовою ультиматумів і прагне повної окупації України - Зеленський

Київ • УНН

 • 2696 перегляди

росія вимагає відступу ЗСУ через великі втрати та прагне повної окупації України. Президент наголосив на важливості гарантій безпеки перед дипломатією.

росія не демонструє готовності до реальних компромісів і намагається нав’язати Україні ультимативні умови. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю AP, передає УНН.

Деталі

За його словами, вимоги москви щодо відступу українських військ із власних територій пов’язані з великими втратами російської армії.

Проблема з росіянами в тому, що вони люблять говорити про компроміси, але ніколи не йдуть на них. Вони говорять лише мовою ультиматумів

- зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна не може погодитися на такі умови, оскільки це створить серйозні загрози для держави.

Якщо ми відступимо, росія зміцнить свої позиції й почне готуватися до подальшої окупації. Я на сто відсотків переконаний, що вони хочуть повністю нас окупувати

 - підкреслив він.

Зеленський додав, що для завершення війни необхідно спершу зупинити росію, досягти припинення вогню та отримати надійні гарантії безпеки, після чого переходити до дипломатичного врегулювання.

