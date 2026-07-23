россия готовит к "национализации" более тысячи домов на оккупированной Херсонщине - Лубинец

На временно оккупированных территориях Украины российские власти продолжают незаконно присваивать жилье местных жителей, объявляя его "бесхозным" после отказа владельцев переоформлять имущество по российскому законодательству. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

По словам омбудсмена, оккупационная власть сначала заставляет украинцев получать российские документы, а затем требует перерегистрировать недвижимость в соответствии с законодательством рф. Если этого не происходит, жилье признают "бесхозным" и присваивают.

По данным Офиса омбудсмена, только в течение 2025–2026 годов поступило 151 обращение по поводу незаконной "национализации" имущества на временно оккупированных территориях.

На оккупированной части Херсонской области россияне готовят к так называемой "национализации" 1172 жилых дома. Из них 1134 расположены в Нижних Серогозах, 31 - в Нижних Торгаях и еще семь - в Першопокровке. Причиной оккупационная администрация называет отсутствие перерегистрации имущества по российским правилам.

Подобная ситуация, как отметил Лубинец, сложилась и в оккупированном Днепрорудном Запорожской области. Там жителей обязали переоформить недвижимость до 1 июля, однако сделать это фактически невозможно из-за больших очередей и ограниченной работы регистрационных учреждений. Кроме того, любые операции с недвижимостью блокируют для тех, кто не встал на учет в оккупационных "военкоматах", что создает риск принудительной мобилизации.

В Офисе омбудсмена подчеркнули, что аналогичный механизм незаконного присвоения жилья россия системно применяет также на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Это масштабное незаконное присвоение украинского имущества, которое может содержать признаки военных преступлений. Оккупация не дает россии никакого права на собственность наших граждан. Украина не признает документы, выданные на ВОТ, за исключением тех, которые касаются фактов рождения, смерти или регистрации брака