Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

Премьер Эстонии Кая Каллас предупреждает, что у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к потенциальной военной угрозе со стороны России на восточном фланге НАТО. Об этом она упомянула в интервью The Times, передает УНН.

Детали

Каллас подчеркнула важность сохранения единства и твердой позиции по Украине, ведь любая пауза позволит России собрать ресурсы и силы.

"Слабость провоцирует агрессоров, поэтому слабость провоцирует Россию", - заявила она.

Каллас также сослалась на оценку эстонской разведки, согласно которой в случае гипотетического прекращения огня в Украине, России понадобится от трех до пяти лет, чтобы восстановить свою военную угрозу на границах восточных членов НАТО.

Такая перспектива подчеркивает важность западной военной помощи Украине, считает Каллас и выступает за усиление поддержки, чтобы позволить Украине нанести решающий удар и уменьшить способность России угрожать своим соседям.

В долгосрочной перспективе, считает Каллас, члены НАТО должны принять стратегию "сдерживания" России, отражающую тактику холодной войны. Эта стратегия предусматривает увеличение расходов на оборону каждой страны-члена НАТО как минимум до 2,5% их ВВП.

Дополнение

Также премьер-министр Эстонии подчеркивает необходимость привлечения России к ответственности за свои действия - это фактор, который она считает решающим для разрыва исторического цикла агрессии.

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