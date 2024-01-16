Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января
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Неделя для активных действий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 января

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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт
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Правоохранители обязаны проверить информацию о возможном подкупе судей ВС по делу агента фсб Шепелева - эксперт

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"Фанат Харькова" Кирилл Кернес замалчивает преступления россии в родном городе

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Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей
13 января  •  176469 просмотра

Пожар в ТРЦ "Космополит" в Киеве: проведена эвакуация людей

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Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики
12 января  •  244337 просмотра

Военный эксперт оценил, сколько Украине нужно Patriot для эффективного сбивания баллистики

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Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты
12 января  •  242483 просмотра

Те, кто не был вместе со страной в трудные времена, не имеют морального права претендовать на политическую карьеру - эксперты

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В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук
12 января  •  215736 просмотра

В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

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Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба
12 января  •  206336 просмотра

Около 210 жалоб относительно курения в публичных местах получила Госпродпотребслужба

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Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича
12 января  •  187338 просмотра

Не соответствовала требованиям: Рувин сообщил результаты экспертизы одежды для ВСУ по делу Гринкевича

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Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав
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Сейчас нет необходимости во введении карантина в Украине из-за гриппа и COVID-19 - Минздрав

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Россия через три года будет угрожать границам НАТО - премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что Россия может представлять военную угрозу для восточных границ НАТО в течение трех-пяти лет. Она подчеркнула подготовку к такому сценарию, увеличение расходов на оборону и поддержку стратегии "сдерживания" России.

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В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

Студента в России приговорили к пяти годам заключения за якобы сотрудничество с украинскими спецслужбами, а также к дополнительному году ограничения свободы после освобождения. Его обвинили в распространении "проукраинских материалов" и сборе местной военной разведки.

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В России студента приговорили к 5 годам колонии за якобы "сотрудничество с украинскими спецслужбами"

В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях

Как сообщается, российские оборонные системы перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников в Воронежской и Белгородской областях, согласно сообщению Министерства обороны России.

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В России заявили об атаке дронов в Воронежской и Белгородской областях

16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика

Именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который стал культовым как для группы, так и для ее многочисленных поклонников. Cavern стал настоящим домом для музыкантов - они выступили там 262 раза.

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16 января: Всемирный день The Beatles, День ледовщика

CNN: Трамп победил на кокусе в Айове

Дональд Трамп победил на республиканских кокусах в Айове, получив 16 делегатов, сообщает CNN. Таким образом, у соперников Никки Хейли и Рона ДеСантиса осталось по четыре делегата, а 16 мест все еще не распределены.

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CNN: Трамп победил на кокусе в Айове

В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек

Автобусная авария на юго-востоке Турции привела к девяти смертям и 30 ранениям. Автобус, перевозивший 40 пассажиров, потерял управление после столкновения с барьерами на выезде из тоннеля и упал в кювет.

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В Турции в результате ДТП с автобусом погибли девять человек

В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море

Предприятие не будет работать с 15 по 21 января.

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В Венгрии Suzuki на неделю остановит завод из-за нарушения логистики через Красное море

Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи

Южная Корея выступила со строгим предупреждением о мощном военном ответе на любую возможную провокацию со стороны Северной Кореи, после заявлений последней о том, что она не признает морской границы и война не исключена. Президент Южной Кореи пообещал, что ответ будет "в несколько раз сильнее"

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Южная Корея предупредила о мощном военном ответе в случае провокации Северной Кореи

США осуждают атаку Ирана в Эрбиле

США решительно осудили ракетную атаку Ирана в Эрбиле, Ирак, в результате которой погибли четверо и были ранены шесть человек, выразив беспокойство по поводу подрыва стабильности в Ираке. Никакие американские объекты не были поражены, и о жертвах среди американцев не сообщалось.

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США осуждают атаку Ирана в Эрбиле

ЦАХАЛ выводит из Сектора Газа одну из четырех дивизий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из Полосы Газы для тренировок и реконструкции в рамках запланированной долгосрочной стратегии ведения войны против Хамаса. Три оставшиеся дивизии продолжают операции в различных зонах.

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