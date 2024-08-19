россия блокирует Signal для усиления контроля над коммуникациями своих граждан - британская разведка

Российские власти продолжают попытки ограничить возможности коммуникации в мессенджерах для усиления государственного контроля над доступом к СМИ и информации в рф. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как говорится в отчете Минобороны Британии, 9 августа российские СМИ сообщили, что Роскомнадзор заблокировал приложение для обмена зашифрованными сообщениями Signal на территории страны. Официальное объяснение - "предотвращение использования мессенджера в экстремистских или террористических целях".

Некоторые комментаторы предположили, что запрет направлен на предотвращение распространения информации об украинском вторжении в курскую область, но это маловероятно, указали в МО Британии.

Signal используется многими независимыми российскими журналистами и активистами оппозиции для того, чтобы обойти широко распространенную систему электронного мониторинга российского правительства, прежде всего Систему оперативно-розыскных мероприятий фсб.

В этом контексте ограничение доступа к Signal, вероятно, имеет целью расширить возможности российских властей по мониторингу и ограничению коммуникаций частных граждан, враждебно настроенных по отношению к режиму - считают в британской разведке.

Отмечается, что блокировка Signal происходит в то время, когда российское правительство запрещает независимые медиа-организации, нарушает работу YouTube и сервиса обмена сообщениями WhatsApp. Эти меры, как указали в Минобороны Великобритании, направлены на усиление государственного контроля над доступом к СМИ и информации в россии.

У росії з вересня можуть заблокувати YouTube, і вже зараз почалися обмеження в його роботи