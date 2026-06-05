россия бьет по Украине "шахедами" и ракетами прямо из заводских цехов - "Флеш"

россия использует для атак по Украине ударные беспилотники типа "Шахед", изготовленные всего за несколько дней до запуска. Об этом сообщил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", информирует УНН.

По его словам, накануне в Харьков прилетел "шахед", изготовленный буквально несколько дней назад.

По дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника. "Шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней назад. То есть россия атакует нас буквально прямо "с завода"

Также он отметил, что баллистические ракеты "Искандер" 9М723 "прилетают к нам 2025 года выпуска".

То есть россия постоянно имеет запас "Искандеров" минимум 180-250 ракет. Это плохо. "Цирконы" все прилетают 2026 года. Ракеты Х101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска (2026). С400 (РМ48У) тоже прилетают 2026 года. Х-59 датированы 3 кварталом 2025 г.