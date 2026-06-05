россия бьет по Украине "шахедами" и ракетами прямо из заводских цехов - "Флеш"
Киев • УНН
Оккупанты запускают дроны Shahed через 5-15 дней после изготовления. Производство БпЛА и ракет в рф не позволяет формировать большие запасы, "и почти все идет на фронт".
россия использует для атак по Украине ударные беспилотники типа "Шахед", изготовленные всего за несколько дней до запуска. Об этом сообщил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш", информирует УНН.
Детали
По его словам, накануне в Харьков прилетел "шахед", изготовленный буквально несколько дней назад.
По дате производства можно косвенно судить о запасах оружия у противника. "Шахеды" обычно прилетают с датой выпуска 5-15 дней назад. То есть россия атакует нас буквально прямо "с завода"
Также он отметил, что баллистические ракеты "Искандер" 9М723 "прилетают к нам 2025 года выпуска".
То есть россия постоянно имеет запас "Искандеров" минимум 180-250 ракет. Это плохо. "Цирконы" все прилетают 2026 года. Ракеты Х101 чаще всего датированы несколькими месяцами до запуска (2026). С400 (РМ48У) тоже прилетают 2026 года. Х-59 датированы 3 кварталом 2025 г.
Он резюмировал, что производство БпЛА и ракет в рф не позволяет формировать большие запасы, "и почти все идет на фронт".
Напомним
Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Выскуб заявил, что россия устанавливает системы радиоэлектронной борьбы на ударные беспилотники типа "Шахед", чтобы усложнить их перехват украинскими дронами.
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