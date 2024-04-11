россия атаковала Трипольскую ТЭС дозвуковыми ракетами Х-69, которые страшнее "Кинжала" - Defense Express

россияне для удара по Трипольской ТЭС использовали новейшие дозвуковые ракеты Х-69 и это хуже "Кинжала". Об этом пишет Defense Express со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Согласно данным Defense Express о том, что враг для удара по Трипольской ТЭС враг применил свои новые крылатые ракеты Х-69, свидетельствуют найденные на месте атаки обломки этой ракеты.

В издании таокж отметили, что дальность пуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км, как очередной итерации Х-59МК2.

Несмотря на то, что эта ракета дозвуковая и имеет меньшую боевую часть чем "гиперзвуковой" Х-47М2 "Кинжал", использованием рф именно Х-69 для удара по Трипольской ТЭС, как это ни странно, можно считать худшей ситуацией. - убеждены в издании.

Журналисты отмечают, что результативный удар этой ракеты говорит о возможности ее проникновения мимо украинской противовоздушной обороны. Кроме того, ее запуск с самолетов тактической авиации нивелирует характерный признак масштабных ракетных атак, когда фиксируется взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и МиГ-31К.

Defense Express подчеркивают, что именно путем запуска этого снаряда с Су-34 или Су-35 может носить более массовый характер в силу большего количества носителей. Но после того, как в РФ наладят ее полномасштабное серийное производство, потому что пока речь не идет о ее запасах.

В издании посчитали возможную дальность поражения этой ракеты и добавили карту, где показаны гипотетические пусковые районы, без учета возможности врагом использовать воздушное пространство Беларуси. И отметили, что 400 км - достаточное расстояние для поражения немалой части объектов на территории Украины. В случае же, если рф повторит практику времен 2022 года, и будет атаковать из воздушного пространства своего сателлита, то в зону поражения можно добавить всю территорию Украины кроме Закарпатской области.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в феврале этого года впервые исследовали обломки крылатой ракеты "Х-69", которой враг начал наносить удары по Украине.

Основной объект исследования – отсек, где размещается боевая часть. Соответствующий образец этого типа ракеты исследуется экспертами Института впервые. Уцелевшие фрагменты имеют минимальное количество микроэлектроники и любых компонентов систем управления и наведения, однако имеющаяся на корпусе маркировка дает информацию о дате изготовления в конце 2023 года. - сказал Рувин

Добавил, что "Х-69" – это модифицированная российская ракета "Х-59МК2" с определенными особенностями.

"Ракета воздушного базирования "Х-69" – результат модификации "Х-59МК2", ее запуск может происходить с истребителей и бомбардировщиков, номенклатура самолетов-носителей велика. Более массированно такой тип оружия стал применяться врагом по территории Украины с 2023 года. Характерной особенностью "Х-69" является квадратное сечение корпуса. Кроме того, в модифицированной версии изменилась дальность применения, быстрота полета, боевая часть.

Обязательным этапом экспертного исследования станет анализ материалов корпуса ракеты, а также специфической фольги, размещаемой под наружной обшивкой боевой части и вероятно позволяющей при попадании поражающих элементов или любых других высокоскоростных элементов привести к воздушному подрыву ракеты. - отметил Рувин.

Напомним

В феврале Defence Express предполагали, что во время зимних ударов по Украине россия впервые могла применить крылатые "квадратные" ракеты Х-69.