россия атаковала Одессу и область дронами, 6 пострадавших

Одесса и область ночью подверглись атаке рф, 6 пострадавших, под ударом была жилая и промышленная инфраструктура, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

Шесть человек пострадали в результате массированной дроновой атаки врага по Одесской области. Двое пострадавших госпитализированы. Под удары попала жилая и промышленная инфраструктура - написал глава ОВА Кипер в соцсетях.

По его словам, "в Одессе зафиксировано попадание вражеского БпЛА в первый этаж многоэтажки". "В результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж. Повреждено остекление, а также припаркованные рядом автомобили. Пострадали двое жителей", - отметил он.

Он указал, что "еще три человека пострадали в результате попадания БпЛА по жилым домам и разрушения квартир с последующим возгоранием".

"Также зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал", - отметил глава ОВА.

По его словам, ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

228 из 265 дронов обезвредили во время атаки рф

ГУ ГСЧС в области показало последствия атаки.