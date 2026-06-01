россия атаковала Одессу и область дронами, 6 пострадавших
Киев • УНН
Из-за ночной атаки БпЛА в Одесской области пострадали шесть человек. Враг попал в жилые дома, ангар с пшеницей и промышленные объекты.
Одесса и область ночью подверглись атаке рф, 6 пострадавших, под ударом была жилая и промышленная инфраструктура, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер, пишет УНН.
Шесть человек пострадали в результате массированной дроновой атаки врага по Одесской области. Двое пострадавших госпитализированы. Под удары попала жилая и промышленная инфраструктура
По его словам, "в Одессе зафиксировано попадание вражеского БпЛА в первый этаж многоэтажки". "В результате удара частично разрушены квартиры, фасад и балконы с 1 по 4 этаж. Повреждено остекление, а также припаркованные рядом автомобили. Пострадали двое жителей", - отметил он.
Он указал, что "еще три человека пострадали в результате попадания БпЛА по жилым домам и разрушения квартир с последующим возгоранием".
"Также зафиксировано попадание в складские помещения, ангар с пшеницей, недействующее административное здание. Один человек пострадал", - отметил глава ОВА.
По его словам, ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Пострадавшим жителям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ГУ ГСЧС в области показало последствия атаки.