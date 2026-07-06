Россия атаковала "Новую почту" не только в Днепре - логистическая компания подверглась удару РФ в двух областях

РФ атаковала логистическую компанию не только в Днепровской области, также под удар попал и ее терминал в Чернигове, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Сообщение появилось после того, как "Новая почта" указала на повреждение своего терминала в результате атаки РФ на Днепр.

В Днепропетровской и Черниговской областях в результате российских атак повреждены логистические компании. Вчера вечером из-за атаки российского БПЛА поврежден терминал логистической компании в Чернигове. А утром враг атаковал Днепровский район, попав по территории логистической компании. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня