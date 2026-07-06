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Россия атаковала "Новую почту" не только в Днепре - логистическая компания подверглась удару РФ в двух областях

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

В результате российских атак повреждены терминалы логистических компаний в Днепровском районе и в Чернигове. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших нет.

Россия атаковала "Новую почту" не только в Днепре - логистическая компания подверглась удару РФ в двух областях

РФ атаковала логистическую компанию не только в Днепровской области, также под удар попал и ее терминал в Чернигове, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, пишет УНН.

Сообщение появилось после того, как "Новая почта" указала на повреждение своего терминала в результате атаки РФ на Днепр.

В Днепропетровской и Черниговской областях в результате российских атак повреждены логистические компании. Вчера вечером из-за атаки российского БПЛА поврежден терминал логистической компании в Чернигове. А утром враг атаковал Днепровский район, попав по территории логистической компании. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня

- указали в ГСЧС.

По предварительной информации, сообщили в ГСЧС, обошлось без пострадавших.

В "Новой почте" и сами сообщили 5 июля, что "враг попал в сортировочный терминал Новой почты в Черниговской области". Как указано, 5 июля "около 16:20 произошла очередная атака врага на гражданскую логистическую инфраструктуру. Подвергся разрушению терминал Новой почты в Черниговской области. Погибших и пострадавших нет". "Новая почта" сообщила, что "задействовала резервные логистические схемы, следовательно, доставка отправлений осуществляется по графику". 

Юлия Шрамко

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